Nuvole e schiarite: settimana all'insegna della variabilità

Variabilità ai massimi livelli. La settimana sarà segnata da un clima instabile, con nuvolosità diffusa che si alternerà a schiarite e a possibilità di rovesci, in particolare con l'approssimarsi del weekend. Le temperature massime sono destinate a scendere sotto la media stagionale: difficilmente supereranno i 25° C.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25° C, la minima di 16° C, lo zero termico si attesterà a 3.066 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3.561 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)