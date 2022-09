Venerdì con allerta meteo per temporali, ma il weekend sarà sereno

Allerta meteo sul nostro territorio: la centrale operativa della Protezione civile regionale ha infatti diramato un bollettino di colore giallo (rischio ordinario) per temporali forti valido fino allle 00.00 di sabato 1 ottobre.

Oggi, venerdì, saranno probabili rovesci e temporali sparsi. Nel pomeriggio progressiva attenuazione dei fenomeni con piogge che potrebbero insistere su parte della pianura. I fenomeni temporaleschi, da isolati a sparsi e in prevalenza di debole intensità, saranno possibili per l'intera giornata.

Da sabato si assisterà a un progressivo miglioramento, con un sensibile rialzo delle temperature.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18° C, la minima di 12° C, lo zero termico si attesterà a 3.059 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24° C, la minima di 16° C, lo zero termico si attesterà a 3.875 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.