A Capodanno un anticipo di primavera: sole splendente e caldo anomalo

Sarà un Capodanno all'insegna del bel tempo, con sole e caldo decisamente sopra media. Questo a causa dell'anticiclone che domina su tutta Italia e garantirà temperature anomale più consone a un clima primaverile che alla fine dell'anno. Nel primo pomeriggio di giovedì 30 dicembre si sono registrate punte vicine ai 20° C soprattutto in quota, mentre in pianura l'umidità ha reso i valori più alti. Livelli simili sono previsti anche nel weekend.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16° C, la minima di 12° C, lo zero termico si attesterà a 3.693 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 3.489 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)