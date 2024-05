Weekend: il maltempo concede una tregua fino a domenica

Migliora la situazione meteo dopo il maltempo delle ultime ore. La circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di schiarite dalla sera. Venerdì sarà comunque segnato da un vento molto forte.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 2.793 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 4 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23° C, la minima di 16° C, lo zero termico si attesterà a 2.813 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)