Addio all'estate d'autunno: temperature in calo, meteo più instabile

Il cambiamento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore sarà sensibile. Addio alle giornate quasi estive vissute nell'ultima settimana. Le temperature sono destinate a scendere e rientrare nelle medie di stagione, con massime intorno ai 15 gradi. Lunedì offrirà ancora cielo sereno e sole, ma da martedì aumenterà l'instabilità, con possibilità di pioggia fino al weekend.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 2.781 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20° C, la minima di 12° C, lo zero termico si attesterà a 3.044 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)