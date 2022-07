Nuvole e temporali, poi da metà settimana un caldo più tollerabile

Il caldo opprimente potrebbe conoscere quantomeno una tregua questa settimana. Da lunedì una parziale instabilità caratterizzerà il meteo anche sul Lecchese: saranno gli ultimi giorni di canicola. Da metà settimana l'anticiclone delle Azzorre recupererà spazio e favorirà l'ingresso di correnti occidentali più fresche, favorendo così un abbassamento della colonnina di mercurio e dell'afa.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30° C, la minima di 20° C, lo zero termico si attesterà a 4.080 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31° C, la minima di 23° C, lo zero termico si attesterà a 3.775 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

(in collaborazione con 3B Meteo)