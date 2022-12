Altalena meteo: arriva il sereno, ma all'Immacolata torna la pioggia

Sarà una settimana altalenante dal punto di vista meteorologico. L'inizio è ancora all'insegna della pioggia, ma un miglioramento è atteso dalla giornata di martedì, quando tornerà il sole. La stabilità, però, durerà poco: giovedì, giorno di festa per l'Immacolata, è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che proseguirà sino alla prossima settimana. Temperature fredde in linea con la stagione.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.800 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco dopodomani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 1.672 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)