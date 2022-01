L'Epifania porta via nuvole e pioggia: torna il sereno sul Lecchese

Pe l'Epifania tornerà il sole sul Lecchese. Transita infatti la perturbazione atlantica sul Nord-Italia, portando un diffuso peggioramento sulla Lombardia dove sono attese piogge e rovesci dal pomeriggio di mercoledì. Il tempo però è destinato a migliorare in serata con schiarite. Generale calo delle temperature a tutte le quote. In serata rinforzo dei venti di fohn.

Le previsioni per giovedì

A Lecco giovedì nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7° C, la minima di 0° C, lo zero termico si attesterà a 874 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per venerdì

A Lecco venerdì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 4° C, la minima di 0° C, lo zero termico si attesterà a 760 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)