Ecco l'inverno: weekend di pioggia e prime nevicate in quota

L'Epifania porta l'inverno: arriva la prima vera neve di stagione in quota. È attiva dalla scorsa mezzanotte - e fine a prossimo aggiornamento - un'allerta gialla di protezione civile per neve sulle Prealpi lecchesi a causa del passaggio di una perturbazione di origine atlantica. La situazione non migliorerà durante il weekend, ma le temperature in pianura resteranno sopra la media. Un abbassamento significativo si verificherà soltanto da lunedì.

La sintesi meteo in Lombardia

Oggi, 05/01, previste precipitazioni dalle prime ore della notte e per tutta la giornata, con quota neve inizialmente attesa oltre i 1.200 metri sui settori alpini e prealpini occidentali, oltre i 1.400 metri sui rilievi orientali e Appennino. Si segnala che, nel corso della mattinata, il limite della quota neve sarà in lieve abbassamento: su Prealpi Varesine, Valchiavenna e Valtellina attorno a 800-1.000 metri circa, su Prealpi Comasche-Lecchesi e Valcamonica attorno a 1.000-1.200 metri, su Prealpi Bergamasche e Prealpi Bresciane attorno a 1.200-1.400 metri. Su Appennino inizialmente le precipitazioni saranno a carattere di pioggia, mentre dalla tarda serata saranno possibili nevicate oltre i 1000 metri circa. Accumuli al suolo prevalentemente compresi tra 10 e 20 cm/24h, inferiori su Prealpi Bresciane ed Oltrepò Pavese.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 11 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 1.591 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio assenti. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.483 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio assenti. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)