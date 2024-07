Si prospetta un weekend all'insegna di nuvole e deboli piogge

Un'altra bella giornasta estiva, venerdì, non sarà seguita da un fine settimana altrettanto godibile. Le nuvole la faranno da padrone sia sabato sia domenica, con deboli piogge. Le temperature resteranno su valori tipici del periodo.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, è previsto 1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28° C, la minima di 22° C, lo zero termico si attesterà a 4.092 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 6 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28° C, la minima di 20° C, lo zero termico si attesterà a 3.900 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)