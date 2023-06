Nuvole e rovesci: prosegue l'instabilità sulla Lombardia

Infiltrazioni umide continuano a caratterizzare il tempo sulla Lombardia, determinando un cielo coperto con possibili deboli precipitazioni. Tutta settimana proseguirà con questa estrema variabilità. Le temperature rimarranno su valori tipici del periodo.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25° C, la minima di 15° C, lo zero termico si attesterà a 3.109 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Sono previsti 11 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3.195 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)