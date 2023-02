Nuvole e possibilità di neve, da martedì sul Lecchese arriva il gelo

A Lecco lunedì cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. Deboli nevicate dalla sera, sono previsti 0.2 cm di neve nelle prossime ore. Le infiltrazioni umide sono destinate a dissolversi nella giornata di martedì, ma le temperature saranno molto rigide.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti infatt 0.1 cm di neve. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 4° C, la minima di 0° C, lo zero termico si attesterà a 646 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: neve.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 4° C, la minima di -2° C, lo zero termico si attesterà a 36 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

(in collaborazione con 3B Meteo)