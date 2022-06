Ancora temporali sul Lecchese, poi una nuova ondata di caldo africano

Inizio settimana sereno con temperature nelle medie stagionali, ma dopo la breve parentesi di martedì - sono attesi temporali di media entità - tornerà a farsi sentire con prepotenza l'anticiclone, che riserverà giornate di afa con temperature massime superiori ai 35° C. Siamo solo all'inizio di giugno e si tratta già della seconda ondata di caldo "africano".

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata rapido rasserenamento, sono previsti 27 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 3.442 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in lento aumento associate a deboli piogge serali. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27° C, la minima di 17° C, lo zero termico si attesterà a 3.457 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.