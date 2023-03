Nuvole e qualche goccia, ma da mercoledì il tempo migliora

La settimana inizia nel segno di nuvole e con possibilità di deboli precipitazioni. Un miglioramento, con il ritorno dell'alta pressione, è tuttavia dietro l'angolo. Le temperature massime nei prossimi giorni saliranno progressivamente sino a raggiungere i 20° C.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Temporanea attenuazione della nuvolosità al pomeriggio, ma con nubi in nuovo aumento dalla sera associate a deboli piogge, sono previsti 4 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.396 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.814 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)