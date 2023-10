L'estate ha rapito l'autunno: ancora sole e caldo fuori stagione

L'estate non vuole andarsene. L'alta pressione, di origine africana, continua a insistere sul nord Italia regalando giornate di bel tempo, con qualche velatura e temperature massime che da domenica risaliranno fino a 27-28° C.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25° C, la minima di 15° C, lo zero termico si attesterà a 4.076 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28° C, la minima di 17° C, lo zero termico si attesterà a 3.811 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)