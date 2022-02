Scatta l'allerta arancione per vento forte sul Lecchese

Nella notte fra domenica e lunedì deboli piogge sono cadute anche sul Lecchese, ma si è trattato di un fenomeno temporaneo. Un fronte di forti correnti sta transitando da Nord verso Sud.

Dalle prime ore di lunedì 7 febbraio è previsto un aumento importante della ventilazione anche a carattere di foehn, in estensione dalle zone alpine verso la pianura centro occidentale. Le velocità di raffica sui settori occidentali anche a quote di pianura saranno di 70-90 Km/h e localmente potranno arrivare a 90-110 km/h. La sala regionale di Protezione civile ha emesso a riguardo un bollettino di allerta di colore arancione, rischio moderato, per vento forte, che durerà fino alle ore 21 del 7 febbraio.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 2.610 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì giornata soleggiata, con nubi in aumento dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 3.455 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)