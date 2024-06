Sarà un weekend caldo e afoso, ma i temporali sono in agguato

A Lecco oggi, venerdìl, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Sabato sarà una giornata molto calda e afosa, ma da domenica tornerà nuovamente la pioggia con temporali anche di forte intensità. L'ingresso di correnti più umide determinerà la possibilità di nuove precipitazioni.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, sono previsti 0.8 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30° C, la minima di 21° C, lo zero termico si attesterà a 3.953 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale, sono previsti 32 mm di pioggia. Durante la giornatala temperatura massima registrata sarà di 28° C, la minima di 21 °C, lo zero termico si attesterà a 3.883 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

(in collaborazione con 3B Meteo)