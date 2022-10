Il weekend inizia con un clima quasi estivo, ma domenica arriva la pioggia

Weekend di bel tempo, con sole e temperature decisamente gradevoli sul Lecchese, almeno fino a domenica, quando Infiltrazioni di aria più umida disturberanno l'anticiclone determinando la presenza di nuvolosità irregolare, accompagnata da possibili precipitazioni e da un calo termico.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23° C, la minima di 16° C, lo zero termico si attesterà a 3.380 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata, sono previsti 11 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 16° C, lo zero termico si attesterà a 3.002 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)