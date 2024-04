Inizio settimana variabile: il sole cede il passo alla pioggia

Sarà un inizio settimana contrastante: lunedì ancora bel tempo, seppure con qualche annuvolamento, da martedì pioggia per due giorni, per andare poi incontro a un weekend nuovamente sereno. Le temperature si abbasseranno martedì e poi risaliranno abbondantemente sopra i 20° C.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 11 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19° C, la minima di 15° C, lo zero termico si attesterà a 2.892 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 16 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18° C, la minima di 10° C, lo zero termico si attesterà a 1.945 metri. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

(in collaborazione con 3B Meteo)