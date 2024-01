Nuvole, schiarite e freddo umido: finalmente l'inverno

Prosegue il periodo perturbato per via di correnti umide che ristagnano sulla regione. Le nuvole si alterneranno a schiarite almeno sino a giovedì. Le temperature rimangono in linea con il periodo invernale.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, è previsto 1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 861 metri. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6° C, la minima di 1° C, lo zero termico si attesterà a 847 metri. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio assenti. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)