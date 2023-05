Nuvole e pioggia: inizio settimana instabile sul Lecchese

La grandine attesa nella giornata di domenica, quando è scattata l'allerta, non è arrivata, ma le condizioni meteo continuano a essere instabili. L'inizio settimana sarà caratterizzato da nuvole e pioggia, di lieve entità lunedì ma via via più insistente nei prossimi giorni. Temperature massime in calo.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. in serata nuove piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 11 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 3.059 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 13 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 2.518 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.

(in collaborazione con 3B Meteo)