Nuvole e pioggia non ci lasciano: in arrivo un altro brutto weekend

Servirà ancora qualche giorno per riuscire ad avere un cielo sereno e senza nuvole. Il weekend sarà infatti perturbato e anzi assisteremo a un peggioramento rispetto alla giornata di venerdì nella quale saranno possibili schiarite. Temperature in linea con il periodo.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 13 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 1.264 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 37 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 1.238 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

(in collaborazione con 3B Meteo)