Pioggia, nuvole, freddo e schiarite: il weekend mischia le carte

Tempo perturbato su tutta la Lombardia con precipitazioni moderate diffuse nella prima parte del giorno. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio fino a tempo asciutto in serata. Sabato e domenica offriranno condizioni variabili, con fineestre di bel tempo alternate ad annuvolamenti e deboli piogge. Il clima resta freddo.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarite, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 1.642 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli stellati in serata, è previsto 1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 997 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)