Ferragosto e il fine settimana più caldo dell'anno: a Lecco la temperatura percepita sfonda i 40 gradi

Dopo un luglio decisamente piovoso (13 giorni su 31 condizionati dalla pioggia, 23.7 °C di temperatura media e mai sopra i 30 °C), arriva il fine settimana più caldo dell'anno a Lecco. Come preannunciato, infatti, si è aperto un periodo di stabilità atmosferica sulla Lombardia, grazie all'espansione dell'anticiclone africano sulle regioni settentrionali. La settimana che ci sta portando al Ferragosto ha visto così condizioni di ampio soleggiamento sia in pianura sia in montagna, dove non si sono visti temporali: a spiegarlo è Davide Sironi, meteorologo di 3bmeteo. Sarà probabilmente la settimana più calda dell'estate 2021: infatti il clima si è fatto via via più caldo con massime in pianura che hanno raggiunto i 33-35 gradi, e punte anche superiori su Pavese, Lodigiano, Cremonese e Mantovano. Proprio nel weekend del 15 agosto è atteso il picco della canicola con massime che sulle basse pianure potranno toccare anche i 36-38 gradi e lo zero termico che in montagna oltrepasserà i 4500 m di altitudine. Aumentata l'afa, specie nelle ore serali e notturne con disagio notevole soprattutto nei grandi centri urbani. Fase stabile e anticiclonica che potrebbe proseguire anche la settimana successiva, seppur con un ridimensionamento delle temperature ed il ritorno di qualche temporale.

Temperatura percepita: quaranta gradi

Dopo i temporali localmente alluvionali che a più riprese hanno colpito il Lario nelle scorse settimane, si conferma una fase di assoluta stabilità, con ampio soleggiamento su Lecco. Tra venerdì, oggi, e domenica è atteso l'apice della canicola con valori stabilmente attorno ai 33-34 gradi nelle ore pomeridiane, associati tra l'altro ad elevati tassi di umidità, che hanno aumentato e aumenteranno le temperature percepite. Caldo e afa si faranno sentire anche nelle ore serali con temperature notturne che non scenderanno al di sotto dei 22/24 gradi. Come detto, la colonnina di mercurio non dovrebbe salire oltre i 34 gradi, ma il tasso di umidità (60-70%) dovrebbe portare la temperatura percepita oltre i quaranta gradi.

Il meteo a Ferragosto