Nuvole e schiarite: settimana all'insegna della variabilità sul Lecchese

Nuvolosità in aumento nei prossimi giorni, alternata ad ampie schiarite. Non sono escluse scarne precipitazioni. Temperature in lieve risalita

Settimana all'insegna della variabilità dal punto di vista meteorologico nel Lecchese. Dopo la bella domenica di sole, il lunedì è sorto con nuvole e una leggera pioggia, situazione che potrebbe ripresentarsi nei prossimi giorni, alternata ad ampie schiarite. Temperature in leggero rialzo.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 2.010 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 8° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.823 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.