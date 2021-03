Meteo nel Lecchese: inizio settimana sereno, poi tornano pioggia e freddo

Scatta un inizio settimana all'insegna del bel tempo sul Lecchese grazie all'anticiclone che continua a permanere sull'Italia, con cielo sereno e sole splendente e temperature che rimarranno gradevoli durante il giorno. Da metà settimana, però, il passaggio di una circolazione depressionaria porterà un peggioramento delle condizioni meteo, con nuvole e possibilità di pioggia che perdurerà sino al weekend. Le temperature massime si abbasseranno in maniera sensibile anche nell'ordine di 8-10° C.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 2.251 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 2.643 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.