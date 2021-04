Weekend di Pasqua all'insegna del bel tempo, in calo le temperature

Weekend di Pasqua all'insegna del bel tempo sul Lecchese. Continua infatti il persistere dell'anticiclone, anche se iniziano a manifestarsi i primi segni di cedimento. Tra lunedì e martedì si assisterà a un leggero cambiamento, con possibilità di deboli piogge alternate a schiarite, dovute all'arrivo di una corrente più fredda che porterà a un abbassamento delle temperature, destinate a rientrare nelle medie stagionali dopo un rialzo decisamente inusuale.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20° C, la minima di 12° C, lo zero termico si attesterà a 2.333 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco dopodomani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1560m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per lunedì

A Lecco lunedì cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 4.4 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1654 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.