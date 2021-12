Sole e cielo limpido, ma temperature rigide: sono prove di inverno

L'ultima perturbazione è alle spalle, su Lecco splende il sole e lo farà per diversi giorni. Il clima sarà tipicamente invernale, cielo limpido e temperature piuttosto rigide, con minime che scenderanno sotto lo zero e massime non oltre i 7-8° C.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 1.326 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 2° C, lo zero termico si attesterà a 1.197 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)