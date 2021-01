Settimana all'insegna della variabilità, martedì torna il rischio neve

La settimana meteorologica sul Lecchese si apre nel segno di nuvole e pioviggine; da martedì tornerà la neve anche in pianura, con un miglioramento atteso soltanto tra giovedì e venerdì. Le temperature, risalite negli ultimi giorni, sono destinate a scendere nuovamente.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 1.2 mm di pioggia e 0.3 cm di neve. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5° C, la minima di 1° C, lo zero termico si attesterà a 160 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: neve.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 2° C, la minima di 1° C, lo zero termico si attesterà a 1 metro. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.