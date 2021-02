Meteo: prosegue la variabilità sul Lecchese, weekend all'insegna della pioggia

Nubi alternate a schiarite tra giovedì e venerdì. In arrivo una perturbazione che porterà precipitazioni a partire dalla serata di sabato. Temperature in calo nel fine settimana

Prosegue la condizione di instabilità sul Lecchese, ma nel weekend si asissterà a un peggioramento, con possibili precipitazioni che perdureranno a inizio della prossima settimana. Le temperature sono destinate progressivamente a calare.

Le previsioni per venerdì

A Lecco venerdì nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 2.718 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 1.757 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.