Fine settimana all'insegna di pioggia e nuvole, brusco calo delle temperature

Fine settimana con sprazzi di sole, nuvole e temperature in flessione: è l'inizio di un periodo di variabilità sul nostro territorio. Correnti più fresche e instabili raggiungono il Nord Italia determinando un blando peggioramento del tempo anche in Lombardia e la possibilità, specie verso sera, di qualche pioggia sulle zone pianeggianti e prealpine orientali.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 9.5 mm di pioggia. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 7° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 753 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 1.017 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.