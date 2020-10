Pioggia e temporali in esaurimento, nei prossimi giorni torna il sole

La quiete dopo la tempesta. Scadono questa mattina, lunedì 5 ottobre, le allerte meteo dichiarate dalla Protezione civile di Regione Lombardia nella giornata di domenica. Il rischio idrogeologico proseguirà con un codice arancione (rischio moderato) sino a mezzogiorno, il rischio idraulico (sempre rischio moderato) fino alla prossima mezzanotte di martedì 6 ottobre. E proprio su fiumi e torrenti ingrossati si stanno concentrando le attenzioni delle Amministrazioni comunali nel territorio e dei gruppi di Protezione civile.

La situazione meteo

Oggi, lunedì, i fenomeni temporaleschi e le precipitazioni sono in attenuazione nel corso della mattinata. A Lecco cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15.8°C, la minima di 10.4°C, lo zero termico si attesterà a 2118m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

L'evoluzione nei prossimi giorni

Da martedì 7 ottobre si assisterà a un clima variabile, con locali aperture e possibili nuovi rovesci in particolare verso il prossimo weekend, con una fase intorno metà settimana che dovrebbe portare invece una maggiore stabilità e giornate soleggiate.