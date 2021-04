Meteo. Allerta vento forte sul Lecchese, temperature in brusco calo

Vento forte sul Lecchese in questo inizio settimana post-pasquale. Ciò a causa dell'arrivo di un vortice di aria fredda che ha portato un brusco calo delle temperature a tutte le quote, ma che garantirà cieli sereni fino al prossimo weekend, quando potrebbe sopraggiungere una perturbazione con precipitazioni. Tra martedì e mercoledì le minime si avvicineranno allo 0°.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 1° C, lo zero termico si attesterà a 882 metri. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

Le previsioni per giovedì

A Lecco giovedì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 2° C, lo zero termico si attesterà a 1.407 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.