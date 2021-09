Previsioni del tempo: sul Lecchese un inizio settimana di fine estate

L'inizio di settembre è segnato dal bel tempo anche sul Lecchese. L'alta pressione atmosferica garantisce infatti giornate serene fino a mercoledì, con temperature ancora tipiche dell'estate e massime attorno ai 30 gradi.

Da mercoledì l'ingresso di correnti umide determinerà un leggero peggioramento, con annuvolamenti e possibili rovesci soprattutto nelle ore serali e del tardo pomeriggio. Le temperature subiranno una flessione, tornando in media con i valori del periodo.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3. 531 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 3. 189 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.