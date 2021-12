Splende il sole sul Lecchese, ma mercoledì torna la neve a bassa quota

Inizio settimana all'insegna del bel tempo. Il cielo resterà sereno tra lunedì 6 e martedì 7 dicembre, con un clima tipicamente invernale che proporrà temperature rigide attorno ai 7-8° C di massima. Mercoledì però è attesa la neve anche a basse quote per via di una perturbazione destinata a durare poche ore. Verso il fine settimana ulteriore calo termico.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 1.504 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l'intera giornata, sono previsti 1 mm di pioggia e 6 cm di neve. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 4° C, la minima di 0° C, lo zero termico si attesterà a 650 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: neve.

(in collaborazione con 3B Meteo)