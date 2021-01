Meteo: cielo sereno e sole splendente sul Lecchese, allerta ghiaccio

Fine settimana sereno nel Lecchese. Cielo sgombro nel nostro territorio, con qualche leggera velatura e nebbie in pianura, una condizione che dovrebbe protrarsi anche durante la prossima settimana, con una condizione di stabilità che escluderà perturbazioni. Le temperature si manterranno basse sino al weekend, con pericolo di gelate notturne, per poi risalire.

Le previsioni per venerdì

A Lecco venerdì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 4° C, la minima di -2° C, lo zero termico si attesterà a 622 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di la temperatura massima registrata sarà di 4° C, la minima di -1° C, lo zero termico si attesterà a 42 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.