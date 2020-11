Autunno gradevole, settimana all'insegna del bel tempo sul Lecchese

Una settimana all'insegna della stabilità, con qualche annuovolamento e la presenza di banchi di nebbia, ma senza la minaccia di precipitazioni. Questo lo scenario meteo dei prossimi giorni sul Lecchese. Le temperature sono destinate a calare progressivamente nell'ordine di 2-3° C sia per quanto riguarda le massime sia per le minime

La previsione per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 3.124 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La previsione per mercoledì

A Lecco mercoledì tempo nebbioso per gran parte giornata, specie nella prima parte del giorno, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 14° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 2.557 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.