Ancora nuvole, pioggia e neve in quota fino al prossimo fine settimana

Il maltempo proseguirà almeno sino a domenica. Persistono sul nostro territorio alcuni bollettini di criticità meteo emessi dalla sala operativa della Protezione civile di Regione Lombardia, in particolare: allerta di colore giallo (rischio ordinario) per valanghe, valida fino alle 00.00 di giovedì 10 dicembre.

La situazione neve

Oggi, 9 dicembre, nuvolosità persistente e precipitazioni scarse sul Lecchese; nevicate più residuali e concentrate soprattutto nella prima parte del giorno su settori alpini e prealpini oltre i 1.000 metri, specie orientali, su quest'ultimi con al più 2-5 cm attorno ai 1200 metri. Giovedì 10/12, possibili deboli nevicate su Appennino e Prealpi oltre i 900-1.000 metri, con cumulate scarse o molto scarse.

L'evoluzione nei prossimi giorni

Le previsioni indicano nuvolosità, con possibilità di precipitazioni e temporanee schiarite, almeno fino a sabato, mentre da domenica il ritorno dell'alta pressione riporterà un cielo sereno e il sole sul Lecchese. Le temperature sono in ribasso, fino a sabato massime attorno a 1-2° C e sotto zero durante la notte.