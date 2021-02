Maltempo sul Lecchese, ma da giovedì 11 febbraio torna a splendere il sole

Una saccatura di origine atlantica in spostamento sull'Europa occidentale porta pioggia e neve a quote basse. Miglioramento dalla serata di mercoledì. Permane il rischio valanghe

Maltempo sul Lecchese: mercoledì 10 febbraio sarà una giornata all'insegna di pioggia, freddo e neve a quote relativamente basse, con un miglioramento deciso però sin dalla serata. Nei prossimi giorni il tempo sarà migliore ma con un netto abbassamento delle temperature.

La situazione

Una saccatura di origine atlantica in spostamento sull'Europa occidentale determina dalla tarda serata di martedì condizioni instabili, con precipitazioni diffuse da deboli a moderate fino al primo pomeriggio di mercoledì. Seguiranno condizioni via via più stabili in pianura con venti in progressivo rinforzo dai quadranti orientali, debolmente variabili sui rilievi dove non sono escluse deboli precipitazioni. Da venerdì calo dei valori massimi e minimi di temperatura e sensibile calo della quota dello zero termico, per effetto di incursione di aria più fredda da nord.

Le previsioni per giovedì 11 febbraio

A Lecco giovedì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11° C, la minima di 2° C, lo zero termico si attesterà a 929 metri. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: vento.

Rischio valanghe

Arpa Lombardia informa che permane nel nostro territorio il "Pericolo valanghe 3", marcato, per lastroni da vento e distacchi di fondo: il distacco di lastroni, asciutti o bagnati, è possibile già con un debole sovraccarico su molti pendii ripidi. I movimenti lenti del manto nevoso saranno piuttosto mascherati dalla neve fresca, ma tenderanno ancora ad evolversi progressivamente, in modo più accelerato sui versanti esposti ai quadranti meridionali, determinando distacchi di valanghe di fondo anche di grandi dimensioni.