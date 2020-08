Inizio settimana all'insegna del caldo, da giovedì calo delle temperature

Inizio settimana all'insegna della stabilità e del (gran caldo) sul nostro territorio, in virtù dell'alta pressione proveniente dal Nord Africa.

Diversa la situazione da metà settimana in avanti, con l'arrivo di aria più fresca e umida di origine atlantica. Ciò determinerà maggiore instabilità e un calo delle temperature massime, che nello scorso weekend hanno registrato un'impennata fino a 35° C in alcune zone di pianura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da giovedì, dunque, possibilità più alte di temporali e rovesci, con l'arrivo di correnti più fresche che dovrebbero garantire un fine settimana al momento soleggiato e con temperature intorno ai 30° C.