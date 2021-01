Settimana con l'alta pressione: sole e cielo sereno sul Lecchese

Sarà una settimana (in zona arancione) all'insegna del bel tempo sul Lecchese. L'alta pressione che staziona sul nord Italia garantirà un cielo sereno, con scarse possibilità di annuvolamenti e temperature che, da mercoledì 13 gennaio, saranno in netta risalita grazie a venti più caldi. Ma nel prossimo weekend una nuova perturbazione è destinata a far precipitare la colonnina di mercurio e portare nevicate anche a bassa quota.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6° C, la minima di 1° C, lo zero termico si attesterà a 1.637 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 1.263 metri. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.