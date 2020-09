Previsioni del tempo: weekend con cielo limpido e gran caldo sul Lecchese

Sarà un weekend all'insegna del bel tempo sul territorio lecchese, tipicamente estivo nonostante si sia ormai alla metà di settembre. Dopo un venerdì in miglioramento con nubi sparse e schiarite, le giornate di sabato e domenica si annunciano decisamente godibili.

Insiste infatti un sistema di alta pressione sull'Italia settentrionale, che ha portato cieli sgombri o poco velati dopo il clima incerto dei giorni scorsi. Questa condizione durerà almeno sino a metà della prossima settimana, regalando giornate limpide o caratterizzate da scarsa nuvolosità.

Le temperature sono in rialzo costante: le massime si manterranno fra i 28° e i 30° gradi C, le minime fra i 18° e i 20° C.