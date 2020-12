Fine settimana di bel tempo, sole splendente nella prima domenica in zona gialla

La perturbazione che ha portato pioggia e neve sul Lecchese nei giorni scorsi è definitivamente superata. Le previsioni per il fine settimana portano infatti bel tempo anche nel nostro territorio, con alternarsi di cielo sereno ad annuvolamenti senza tuttavia possibilità concrete di precipitazioni. Le temperature sono in rialzo, soprattutto le minime, che dala weekend stazioneranno intorno ai 5° C, mentre le massime potranno salire fino a 10-11° C, sopra le medie stagionali.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabaoto nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6° C, la minima di 1° C, lo zero termico si attesterà a 931 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 1.826 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.