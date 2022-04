Torna l'anticiclone: tempo caldo e soleggiato fino a Pasqua

L'anticiclone insiste sul nostro Paese, regalando un clima stabile e sereno soltanto intervallato da temporanee velature. Una condizione che perdurerà almeno sino a Pasqua. Le temperature sono in aumento.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 2.504 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Ler previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 20° C, la minima di 10° C, lo zero termico si attesterà a 3.113 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)