Ancora alta pressione sul Lecchese: weekend all'insegna del bel tempo

Prosegue il periodo di medio-alta pressione sul Lecchese. Sarà infatti un weekend all'insegna del bel tempo, con temperature gradevoli che però, a inizio della prossima settimana, subiranno un vero e proprio crollo, con possibilità di precipitazioni e anche nevicate a bassa quota.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17 °C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 1.568 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 14° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 1.437 metri. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord, al pomeriggio forti e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: vento.