Nuvole, schiarite e precipitazioni: settimana all'insegna della variabilità

L'alta pressione che oggi, domenica 13 dicembre, ha portato un cielo sereno e bel tempo anche sul Lecchese è destinata ad attenuarsi fra lunedì e martedì, con annuvolamenti alternati a schiarite, e possibilità di precipitazioni da metà settimana in avanti. Temperature stabili.

Le previsioni per lunedì

A Lecco lunedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 2943 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 8° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 2059 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.