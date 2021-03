Meteo: scatta l'allerta vento, a metà settimana in arrivo una perturbazione

Cielo sereno ancora per pochi giorni sul Lecchese. È infatti in avvicinamento una perturbazione che porterà precipitazioni anche intense e possibilità di nevicate a quote relativamente basse, con un brusco calo termico. Fino a metà settimana, soffieranno forti venti provenienti da Nord. Da ieri, domenica 14 marzo, è in vigore l'allerta di Protezione civile per vento forte, di colore giallo ("rischio ordinario"), sino a prossimo aggiornamento.

La sintesi meteo

Per la giornata di lunedì 15/03, persistono condizioni di ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali, a interessare prevalentemente i rilievi alpini e prealpini, questi ultimi in maniera più significativa sulla parte centro occidentale. Nella notte tra domenica 14/03 e lunedì 15/03, ventilazione da moderata a forte sui rilievi, in attenuazione nel corso della mattinata, quindi in intensificazione dalle ore pomeridiane e in serata. Sempre nella seconda parte della giornata, il vento rinforzerà da ovest in pianura e, in tarda serata, su Appennino e Garda, e localmente, con maggior probabilità sulla parte della pianura centroorientale, potrebbero registrarsi valori anche più intensi del vento. Sui rilievi alpini più a Nord possibili raffiche fino a 70 km/h, sulla fascia prealpina e localmente anche sui settori pianeggianti possibili raffiche fino a 50 km/h. Per la giornata di martedì 16/03 persisteranno sin dalla notte condzioni di vento intenso dai quadranti settentrionali.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 1.234 metri. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord, al pomeriggio forti e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: vento.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 1.119 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.