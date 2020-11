Torna il sole: settimana all'insegna del bel tempo sul Lecchese

Una settimana all'insegna del bel tempo, seppure con qualche velatura e possibilità di pioggia, soprattutto nei primi giorni. Da questa sera, e lunedì, probabili infatti pioviggini, ma da martedì sul nostro territorio tornerà a splendere il sole grazie all'alta pressione. Una condizione di stabilità che dovrebbe perdurare sino al prossimo weekend.

Le previsioni per lunedì

A Lecco lunedì giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti infatti 3.7 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16° C, la minima di 10° C, lo zero termico si attesterà a 2.349 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 2.959 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.