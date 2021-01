Inizio settimana col sole, ma da mercoledì sul Lecchese torna la pioggia

L'inizio settimana è ancora all'insegna della stabilità, con sole e cielo prevalentemente sereno sul Lecchese, ma dai prossimi giorni la situazione è destinata a mutare, con l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica che porterà pioggia e neve intorno ai 500-600 metri, ma non un calo delle temperature, segnalate in lieve rialzo.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8° C, la minima di 0° C, lo zero termico si attesterà a 1022 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 2.4 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 4° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 1063 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.