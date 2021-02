Meteo: prosegue la variabilità sul Lecchese, weekend all'insegna delle nuvole

Sarà un weekend variabile nel territorio lecchese, con nuvole miste ad ampie schiarite e possibilità di precipitazioni, in particolare nella giornata di venerdì 19 febbraio. Le temperature sono in costante rialzo rispetto ai giorni precedenti e sono destinate a sfiorare i 20° C nel corso della prossima settimana.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 1.641 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 2.708 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.